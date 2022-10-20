Son dakika haberi... PKK'nın yayın organında açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, bugün PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2'nci maddesi kapsamında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/2'nci maddesi kapsamında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından soruşturma başlatıldı.
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Fincancı PKK'nın yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı.
Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı, "kimyasal kullanılmış" dedi.
Son Dakika: TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı | Video
Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullandı:
"Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."