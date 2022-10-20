Son dakika: TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı, "kimyasal kullanılmış" dedi.



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Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullandı:

"Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."

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