SON DAKİKA | TSK’ya atılan iftiralara CHP’li Sezgin Tanrıkulu sahip çıktı!

Son dakika haberi... Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahllı Kuvvetleri'ne yönelik akıl almaz bir iftira ortaya attı. TSK'nın kimyasal silah kullandığı yalanını ortaya atan Fincancı'ya ilk destek de CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi.
PKK KANALINDA ALÇAK İFTİRALAR
Fincancı PKK'nın yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı.
Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı, "kimyasal kullanılmış" dedi.
Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullandı:
"Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."
MECLİS GÜNDEMİNE SUNACAĞIM
Fincancı'nın bu iftiralarına destek veren Tanrıkulu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüleri izlediğini iddia eden Tanrıkulu, PKK'lı teröristlerin nasıl öldüğüne dair soruların yanıt bulması için konuyu Meclis gündemine getireceğini iddia etti.