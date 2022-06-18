CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal paylaşım: Sosyal medyadan tepki yağdı! "Bunlar bu ülkeye düşman"

SKANDAL SÖZLER

CHP'li vekilin yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Siha üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. Siha üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı." gibi gerçek dışı akılalmaz ifadeler yer aldı.

Sezgin Tanrıkulu, tüm bu yazılanları onaylarcasına, sosyal medya hesabından skandal ifadelerin yer aldığı görseli paylaştı ve, "Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız" paylaşımını yaptı.