CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal paylaşım: Sosyal medyadan tepki yağdı! "Bunlar bu ülkeye düşman"

Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları her fırsatta karalamaya çalışarak, Türkiye karşıtı paylaşımlar yapan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu skandallarını bu kez başka bir boyuta taşıdı. CHP'li vekil, "Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız" diyerek bir paylaşım yaptı.
SKANDAL SÖZLER
CHP'li vekilin yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Siha üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. Siha üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı." gibi gerçek dışı akılalmaz ifadeler yer aldı.
Sezgin Tanrıkulu, tüm bu yazılanları onaylarcasına, sosyal medya hesabından skandal ifadelerin yer aldığı görseli paylaştı ve, "Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız" paylaşımını yaptı.
Bu paylaşıma kısa sürede, sosyal medyadan binlerce tepki yağdı.
"BUNLAR BU ÜLKEYE DÜŞMAN"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP iktidar olursa olabilecekleri paylaşan bir sayfaya Sezgin Tanrıkulu'nun yorumu! Adil yargılayacaklarmış! Selçuk Bayraktar'ın ürettiği SİHA'lar teröristleri vurdukça, ses Sezgin Tanrıkulu ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geliyor. Bunlar, bu ülkeye düşman!" diyerek Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.