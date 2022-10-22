Canlı yayında adaylığını ilan etti: Bir de Kemal Kılıçdaroğlu’nu deneyelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu sefer eminim, inanıyorum. Sivaslının oyu çanta keklik değil." diyen Kılıçdaroğlu, "Sivaslı gerçeklerin peşinde koşmak zorunda. Kim kendisini aldattıysa kusura bakma kardeşim diyecek. Ben sana her seferinde oy verdim, sen doğruları söylemedin diyecek." ifadelerini kullandı.

"BİR DE KILIÇDAROĞLU'NU DENEYELİM"

Canlı yayında oy isteyen Kılıçdaroğlu "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım." açıklamasında bulundu.