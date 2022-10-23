Canlı yayında adaylığını ilan etti: Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyelim | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etti. Sivas'ta yerel bir televizyon kanalına konuk olan Kılıçdaroğlu, "'Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım." diyerek oy istedi.