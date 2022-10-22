2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine ve işbirlikçilerine yönelik Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Silopi-Cizre karayolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durduruldu.

Yapılan araştırmada, ticari taksideki 3 şüphelinde 1'inin Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu, teröristin ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi.

2 POLİSİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli teröristin; 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye de PKK/KCK terör örgütü mensupları

tarafından gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı belirlendi. Ayrıca, 13 Ağustos 2012 tarihinde ise Hatay İli, Erzin İlçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 polis memurunun yaralanması olayında eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.