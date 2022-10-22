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OTOMATİK OYNAT
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2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı 22.10.2022 | 11:06
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Karar Resmi Gazete’de yayımlandı | Video 22.10.2022 | 01:38
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Meksika’da doğum günü partisine silahlı saldırı: 6 ölü, 7 yaralı | Video 21.10.2022 | 22:57
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5 bin sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı | Video 21.10.2022 | 20:49
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Batman’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı | Video 21.10.2022 | 20:16
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Batman’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı | Video 21.10.2022 | 19:54
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Burkina Faso’da İbrahim Traore devlet başkanı olarak yemin etti | Video 21.10.2022 | 18:39
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Başkent'te liseli öğrencilerin silahlı bıçaklı kavgası kamerada | Video 21.10.2022 | 18:24
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EGM personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı | Video 21.10.2022 | 16:49
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Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi | Video 21.10.2022 | 16:03
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Başkan Erdoğan "Blokzincir İstanbul" programında konuştu | Video 21.10.2022 | 14:46
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CHP Tekirdağ’dan toplu istifa açıklaması | Video 21.10.2022 | 14:42
Şırnak Jandarma Komutanlığı, Silopi-Cizre karayolunda durdurduğu ticari takside Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist çıktı. Sezgin’in, 2011 yılında Osmaniye’de teröristler tarafından gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı belirlendi.