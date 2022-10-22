SON DAKİKA | Mahalle bizim gençlik bizim programı: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Malatya'da Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Karşımda muhafazakar devrimcileri görüyorum. Birileri diyor ki AK Parti'de gençlik yok. Gençlik burada. Adana Şehir Stadı'nda herhalde gençliği görmediler. İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye kampanyamız ile seçim gününe kadar durmaksınız yolumuza devam edeceğiz. Malatya öyle bir şehir burada yaşın bir önemi yok. Maşallah hepsinin ruhu genç ruhu.

"SİZLER TÜRKİYE YÜZYILI GENÇLİĞİSİNİZ"

Siz gençlerimiz ile bir araya geldiğimiz bizim de gönlümüz ve ruhumuz gençleşiyor. 2023'te başlayan yeni dönemin vizyonuna Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılının ilhamı da sahibi de geleceği de sizlersiniz. Sizler bu yüzyılın gençliğisiniz. Bizim için milletimize hizmetle geçen her günümüz seçim günüdür. Bu anlayışla seçimlere milletimizle ahiT yenileme vesilesi olarak bakıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonunda hamburger yemek için on binlerce kilometre gidenlere yüz vermez. Milletimiz darbecilerle tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez. Benim ordumun askerine hakaret eden, saygısızlık eden bu muhalefetin hiç birine dersine milletim ilk seçimde verecektir. Ordumuza yapılan bu yakıştırmaların hesabını yargıda verecekler. Üzerlerine üzerlerine gideceğiz.