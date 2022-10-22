SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan kimyasal silah iftirasına sert tepki: Bedeli ödetilecek | Video

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ordumuza yapılan bu yakıştırmaların bedeli ödenecektir. Yargıda bunun hesabını verecekler. Üzerlerine üzerlerine gideceğiz." dedi.