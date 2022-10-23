FETÖ’cülerden AHaber ekibine saldırı: Almanya’da skandal olay!

Skandal olay, Avrupa'nın en büyük kitap fuarında yaşandı. AHaber muhabiri İsmail Erel ve Fatih Yılmaz, Sabah Gazetesi muhabiri Mustafa Akbaba ile söz konusu fuarda haber çalışması gerçekleştiriyordu.

FETÖ'cülerden A Haber ekibine saldırı

Bu esnada fuarda FETÖ'nün medya tetikçilerinden Cevheri Güven yine FETÖ'cü Bedrettin Uğur ile 'Gerçek demokrasilerde insan hakları' adlı bir program düzenliyordu.

O saldırı ise AHaber ekibinin programda Türkiye'yi karalamaya çalışan FETÖ'cüleri kayıt altına aldığı esnada gerçekleşti.

Görüntülerde; FETÖ'nün sözde Almanya imamı Ercan Karakoyun'un, İsmail Erel'e müdahalede bulunup telefonunu zorla almaya çalışması yer alıyor.