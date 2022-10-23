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OTOMATİK OYNAT
03:48
FETÖ'cülerden A Haber ekibine saldırı 23.10.2022 | 18:00
01:15
Rusya'da savaş uçağı 2 katlı binanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 23.10.2022 | 15:33
00:51
Filistinli aktivist bombalı saldırıda hayatını kaybetti | Video 23.10.2022 | 12:34
02:17
01:20
Meksika’da doğalgaz patlaması: 8 yaralı | Video 23.10.2022 | 08:50
08:36
AB liderleri Ukrayna’ya 18 milyar euro yardım konusunda anlaştı | Video 21.10.2022 | 20:43
06:00
02:39
Ses ve görüntü kayıtları ortaya çıktı! ABD'li pilotların UFO iddiası | Video 21.10.2022 | 12:11
02:01
Meksika’da trenle çarpışan akaryakıt tankeri patladı | Video 21.10.2022 | 10:10
01:33
Sorguda itiraf etti! İnternetten tanıştığı kişiyi pişirip yemiş | Video 21.10.2022 | 09:24
02:32
İran’da genç kadınlar tepkilerini sarılarak gösterdi | Video 21.10.2022 | 08:35
00:33
Çad’daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı | Video 21.10.2022 | 08:35
01:00
ABD'de 60 araç birbirine girdi: 1 ölü! | Video 20.10.2022 | 10:32
01:13
Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü | Video 20.10.2022 | 08:20
01:21
Meksika’da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı | Video 20.10.2022 | 01:23
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04:36
Atina’dan yeni provokasyon! Yunan F-16'lar neden alçak uçtu? | Video 19.10.2022 | 12:10
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Belçika’da havalimanındaki grev izdihama neden oldu: 5 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:56
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Hollanda'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otobüs ikiye bölündü | Video 18.10.2022 | 13:27
Almanya’nın Frankfurt kentindeki bir kitap fuarında FETÖ’nün sözde Almanya İmamı Ercan Karakoyun, A haber muhabirine müdahale etti