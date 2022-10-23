Adil Sarmusak VAV TV'de Kuran-ı Kerim'i nasıl öğrendiklerini anlattı.

"UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"

CHP döneminde büyük zorluklardan geçtiklerini anlatan Sahaf Sarmusak şu ifadeleri kullandı:

Bazı şeylerde zulüm ve eziyet gördüğünüz zaman ruhunuzda öyle bir yer ediniyor ki kıyamete kadar unutmanız mümkün değil.

Sahaf Adil Sarmusak’tan CHP dönemi sözleri: Evde Kuran’ınız olacağına cephanelik olsun, daha büyük bir suçtu | Video

"KURAN CEPHANELİKTEN DAHA BÜYÜK BİR SUÇTU"

Bizim zamanımızda bir evde bir Kuran yakalanacağı yerde cephaneliğiniz olsun Kuran daha büyük bir suçtu. Jandarmalar dolaşırdı.

Biz nasıl öğrendik. Büyüklerimiz pazara giderlerdi. Orada pazarcıların ambalajlarından arta kalan beyaz kağıt parçalarını toplar getirirlerdi. Tavuk kanadından "Elif, Te, Se"yazarlardı. Bana verirdi ben okurdum ona verirdim. Biz bu şekilde Kuran öğrendik.