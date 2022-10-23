Video Yaşam Sahaf Adil Sarmusak’tan CHP dönemi sözleri: Evde Kuran’ınız olacağına cephanelik olsun, daha büyük bir suçtu | Video
Sahaf Adil Sarmusak’tan CHP dönemi sözleri: Evde Kuran’ınız olacağına cephanelik olsun, daha büyük bir suçtu | Video

Sahaf Adil Sarmusak’tan CHP dönemi sözleri: Evde Kuran’ınız olacağına cephanelik olsun, daha büyük bir suçtu | Video

23.10.2022 | 19:38

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Sahaflık yapan Adil Sarmusak VAV TV’de CHP döneminde ne zorluklarla Kuran-ı Kerim öğrendiklerini anlattı. Sahaf Sarmusak, “Bizim zamanımızda bir evde bir Kuran yakalanacağı yerde cephaneliğiniz olsun, Kuran daha büyük bir suçtu” ifadelerini kullandı.

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