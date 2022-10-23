Sahaf Adil Sarmusak’tan CHP dönemi sözleri: Evde Kuran’ınız olacağına cephanelik olsun, daha büyük bir suçtu | Video

Sahaflık yapan Adil Sarmusak VAV TV’de CHP döneminde ne zorluklarla Kuran-ı Kerim öğrendiklerini anlattı. Sahaf Sarmusak, “Bizim zamanımızda bir evde bir Kuran yakalanacağı yerde cephaneliğiniz olsun, Kuran daha büyük bir suçtu” ifadelerini kullandı.