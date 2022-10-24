Son dakika: Bakan Bozdağ’dan başörtüsü açıklaması: Anayasa’nın 2 maddesi değişecek





Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"DİYARBAKIR DÜN SON DERECE ÖNEMLİ VE TARİHİ ANLARA TANIKLIK ETTİ"

Diyarbakır dün son derece önemli ve tarihi anlara tanıklık etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bazı eserlerin toplu açılışını yaptı. En önemli şey de Diyarbakır Cezaevi'nin kapatılması ve Kültür Bakanlığı'na devredilmesidir. Diyarbakır Cezaevi pek çok kötü anıyla anılan bir cezaevidir. Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılında Diyarbakır yılında yaptığı konuşmada bunun sözünü vermişti.

"HAK İHLALLERİYLE ANILAN BİR CEZAEVİNİ KAPATMAK DA ONUR VE GURUR VERİCİDİR"

Son dönemde de cezaevindekileri başka cezaevlerine naklettik. Böylesi hak ihlalleriyle anılan bir cezaevini kapatmak da onur ve gurur vericidir. Ankara Ulucanlar Cezaevi'ni de kapattık, müzeye dönüştürdük. Aynı şekilde biliyorsunuz Adnan Menderes ve başbakanlarımızın idama yürüdüğü Yaslıadayı da Yassıada olarak özgürlükler alanı yaptık. Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesiyle hayırlı işler de anılacak bir mekan oldu. Darbeci zihniyetinin artık Türkiye'de yaşayamayacağının ilanıdır.