CHP’li Seyit Torun’dan provokatif paylaşım! Şadi Yazıcı’ya yapılan saldırıya sahip çıktı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 3. Kademe açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesinin ardından alandaki CHP'liler tarafından protesto edildi. Yazıcı, 'Bu tepkinizi kınıyorum' diyerek alandan ayrılırken CHP'liler tarafından saldırıya uğradı.

Son Dakika: Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya CHP'lilerden saldırı! İşte o anlar.. | Video

"HİÇBİR NEZAKETSİZLİK YAPMADIM"

A Haber'e konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Hiçbir nezaketsizlik yapmadım. İBB Başkanı provokasyon için açılışa gittiğimi söyledi. Provokasyon için oraya gittiğimi söylemek azmettirmektir." dedi

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklği Bakanı Murat Kurum, yaşananlardan dolayı Şadi Yazıcı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum, "Her fırsatta özgürlükten, fikir hürriyetinden, demokrasiden dem vuranlar; doğrulardan rahatsız oldukları, fikirlerin ifadesine tahammül edemedikleri için Tuzla Belediye Başkanımıza saldırıyor! Şadi Yazıcı'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Başkanımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"RAHATSIZ MI OLDUNUZ"

Bakan Kurum'un paylaşımına provokatif bir şekilde yanıt veren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, saldırıya sahip çıktı. Torun paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ne oldu Sn. Bakan ? Açılış törenini sabote etme girişiminiz başarılı olamayınca rahatsız mı oldunuz? İBB'nin Tuzla'ya yaptığı yatırıma bir teşekkür etmeyip, orayı provoke etmeye gelenlerin nezaketsizliğine sahip çıkmak ancak size yakışır. Bir kere de doğrunun yanında durun!"