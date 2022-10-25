Son Dakika: Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya CHP’lilerden saldırı! İşte o anlar.. | Video
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Tuzla'da düzenlenen İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine katılan ve burada konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya törene katılan bazı kişiler saldırdı. İşte o anlar..