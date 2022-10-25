Son Dakika: Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya CHP’lilerden saldırı! İşte o anlar.. | Video

Tuzla'da düzenlenen İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine katılan ve burada konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya törene katılan bazı kişiler saldırdı. İşte o anlar..