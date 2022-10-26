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Giriş Tarihi: 26.10.2022 20:31 Son Güncelleme: 26.10.2022 20:50

Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Şebnem Korur Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"

Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! Şebnem Korur Fincancı’nın evindeki mermiler iyiliğiniz için

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, bugün gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Başkan Fincancı'nın evinden çıkan mermilerle alakalı açıklama yaparak Fincancı'yı savundu. Kaftancıoğlu, "Adli tıpçının evinde kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz. Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanmakla suçlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde yapılan aramada kalaşnikof mermisi, tabanca mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı.

"DELİCİ ALETLE KARŞILAŞABİLİRİNİZ"

CHP'li Canan Kaftancıoğlu ise yine şaşırtmadı! Twitter adresinden yaptığı paylaşımla Fincancı'ya destek verdi.

Kaftancıoğlu Fincancı'nın evinden çıkan mermilerin normal olduğunu dile getirdi.

Twitter üzerinden şu paylaşımda bulundu: "Sevgili emniyet mensupları bir Adli Tıpçının evinde, iş yerinde arama yaparsanız eğer ayı haricinde (adli olaya karışmışsa o da olabilir:) kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir"

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Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Şebnem Korur Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"
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