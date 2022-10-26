Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Şebnem Korur Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanmakla suçlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde yapılan aramada kalaşnikof mermisi, tabanca mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı.
"DELİCİ ALETLE KARŞILAŞABİLİRİNİZ"
CHP'li Canan Kaftancıoğlu ise yine şaşırtmadı! Twitter adresinden yaptığı paylaşımla Fincancı'ya destek verdi.
Twitter üzerinden şu paylaşımda bulundu: "Sevgili emniyet mensupları bir Adli Tıpçının evinde, iş yerinde arama yaparsanız eğer ayı haricinde (adli olaya karışmışsa o da olabilir:) kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir"