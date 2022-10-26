Muharrem İnce’den Şebnem Korur Fincancı ve Özgür Özel’e sert tepki: Terbiyesize bak

"TERBİYESİZE BAK! ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE YAKIŞMIYOR"

Biri çıkıyor, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım. İnsan üstü bir gayretle çalışacağız. Her gördüğüm insanla konuşacağım. Bir oy bir oydur" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FİNCANCI'YA DESTEK!

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'ya yakın bir kanalda 'Kimyasal Silah' iftirası ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni açıktan hedef aldı. daha önce de terör porpagandası yapan Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı. Fincancı bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın evinde terör propagandası içeren materyaller ile kalaşnikof silahına ait mermiler bulundu. CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı. Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Fincancı'nın gözaltına alınmasını demokrasi ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu bildirdi, "Kabul edilemez." dedi.