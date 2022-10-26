Muharrem İnce’den Şebnem Korur Fincancı ve Özgür Özel’e sert tepki: Terbiyesize bak

Kimyasal silah iftirasına tepkiler dinmiyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi eleştirerek, "Biri çıkıyor, 'TSK kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım" dedi.
"NE İŞİMİZ VAR LİBYA'DA DEMİYORUZ"
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasını CHP'nin de desteklediğini dile getiren İnce, "Seçimde yüzde kaç alacağımızla ilgilenmiyorum, barajı geçeceğimizi biliyorum, neden ilgilenmiyorum? Çünkü haklı olduğumuzu biliyorum. Haklı bir davanın peşindeyiz, kimsenin hakkını yemiyoruz.
Doğruya doğru, yanlışa, yanlış diyoruz. Mesela 'Ne işimiz var Libya'da' demiyoruz, 'Libya'ya asker gönderin' diyoruz. Niye? Akdeniz'deki hakkımızı korumak için. CHP gibi, 'Azerbaycan'a niye yardım ediyorsun'demiyoruz. Onun için CHP'den ayrıldım zaten. Azerbaycan'a daha fazla yardım edilmesini istiyoruz. Libya tezkeresine İYİ Parti 'Evet' oyu veriyor. CHP 'Hayır' oyu veriyor.
"TERBİYESİZE BAK! ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE YAKIŞMIYOR"
Biri çıkıyor, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım. İnsan üstü bir gayretle çalışacağız. Her gördüğüm insanla konuşacağım. Bir oy bir oydur" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN FİNCANCI'YA DESTEK!
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'ya yakın bir kanalda 'Kimyasal Silah' iftirası ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni açıktan hedef aldı. daha önce de terör porpagandası yapan Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı. Fincancı bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın evinde terör propagandası içeren materyaller ile kalaşnikof silahına ait mermiler bulundu. CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı. Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Fincancı'nın gözaltına alınmasını demokrasi ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu bildirdi, "Kabul edilemez." dedi.
ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'YA 'CHP' KALKANI
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TSK'ya attığı 'kimyasal silah' iftirasının ardından gözaltına alındı. CHP'li Özgür Özel, TTB Başkanı'nın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Özel, Twitter paylaşımında, "Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB'ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!" dedi.
ALİ BABACAN DA SAHİP ÇIKTI
TSK'yı alçakça hedef alan Fincancı'ya sahip çıkan bir diğer isim de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan, "Türkiye'nin itibarı Şebnem Korur Fincancı'nın bir konuşmasıyla zedelenmez. Fakat siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız. Fikirlerin doğruluğunu yanlışlığını, özgür tartışma ortamlarında konuşabiliriz. Yargı sopası altında değil." dedi.
CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU DA 'KİMYASAL SİLAH' İFTİRASINA SAHİP ÇIKMIŞTI
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gibi PKK'nın kimyasal silah iftirasına sahip çıkmıştı. Tanrıkulu, PKK'nın propagandası olan iftirayı Meclis gündemine taşıyarak araştırılmasını önereceğini ifade etmişti. Tanrıkulu, daha önce de PKK ve bnezeri örgütlere verdiği destekle sık sık gündeme gelmişti.