SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullandı:

"Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."

MECLİS GÜNDEMİNE SUNACAĞIM

Fincancı'nın bu iftiralarına destek veren Tanrıkulu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüleri izlediğini iddia eden Tanrıkulu, PKK'lı teröristlerin nasıl öldüğüne dair soruların yanıt bulması için konuyu Meclis gündemine getireceğini iddia etti.