Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:11 Son Güncelleme: 26.10.2022 09:17

SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

HALİT TURAN HALİT TURAN
SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

Son dakika haberi... PKK’nın yayın organında açıklama yapan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah kullanıyor' şeklinde iftiralar atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.

Son dakika haberi...PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan gözaltına alındı.

GÖREVDEN ALINMASI İÇİN TALEPTE BULUNULDU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur'un görevden alınması için Ankara Sulh hukuk mahkemesine talepte bulundu.

PKK KANALINDA ALÇAK İFTİRALAR

Fincancı PKK'nın yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı.

Son Dakika: TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı | Video

Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı, "kimyasal kullanılmış" dedi.

Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullandı:

"Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."

MECLİS GÜNDEMİNE SUNACAĞIM
Fincancı'nın bu iftiralarına destek veren Tanrıkulu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüleri izlediğini iddia eden Tanrıkulu, PKK'lı teröristlerin nasıl öldüğüne dair soruların yanıt bulması için konuyu Meclis gündemine getireceğini iddia etti.

Son dakika: TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı

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SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
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