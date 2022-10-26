Video Haber SON DAKİKA! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı | Video
SON DAKİKA! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı | Video

SON DAKİKA! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı | Video

26.10.2022 | 09:19

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PKK’nın yayın organında açıklama yapan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah kullanıyor' şeklinde iftiralar atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.

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