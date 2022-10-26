SON DAKİKA! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı | Video

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PKK’nın yayın organında açıklama yapan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah kullanıyor' şeklinde iftiralar atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.