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TTB Başkanı Fincancı, sağlık kontrolünden geçirildi | Video 26.10.2022 | 15:00
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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı böyle gözaltına alındı | Video 26.10.2022 | 10:48
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SON DAKİKA! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı | Video 26.10.2022 | 09:19
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İstanbul'da gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı sağlık kontrolünden geçirildi.