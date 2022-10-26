Son dakika: Teröristleri aklayan raporların altından da TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı çıktı!

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK ile mücadelede 'kimyasal silah' kullandığını öne sürdü. Terör örgütünün propagandasını birçok kez yapan Fincancı'nın, TSK'yı 'kimyasal silah' kullanmak ile suçlaması bardağı taşıran son damla oldu. Fincancı'ya tepkiler çığ gibi büyürken, Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı. TTB Başkanı bu sabah İstanbul'daki ikametinde gözaltına alındı. Fincancı ile ilgili dikkat çeken bilgiler de ortaya çıktı.