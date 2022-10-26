Son dakika: Teröristleri aklayan raporların altından da TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı çıktı!

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK ile mücadelede 'kimyasal silah' kullandığını öne sürdü. Terör örgütünün propagandasını birçok kez yapan Fincancı'nın, TSK'yı 'kimyasal silah' kullanmak ile suçlaması bardağı taşıran son damla oldu. Fincancı'ya tepkiler çığ gibi büyürken, Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı. TTB Başkanı bu sabah İstanbul'daki ikametinde gözaltına alındı. Fincancı ile ilgili dikkat çeken bilgiler de ortaya çıktı.
TTB BAŞKANI ŞEBNEM KORUR FİNCANCI GÖZALTINDA
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütünün kanalında 'kimyasal silah' iftirası ile Mehmetçik'i hedef almasının ardından gözaltına alındı. Fincancı'nın Ankara'da ifadesinin alınacağı belirtiliyor.
İLLEGAL ÖRGÜT SEMPATİZANI
TTB Başkanı Fincacı ile ilgili dikkat çeken bilgiler gelmeye devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Bölümü Başkanı olan Fincancı'nın Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nda da İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yaptığı dönemde örgüt mensupları için hazırlanan raporlara dahi etki ettiği tespit edildi.
POLİSİ SUÇLAYAN SUÇLUYU AKLAYAN RAPORLARIN ALTINDA O VAR
Şebnem Korur Fincancı ile ilgili edinilen bir bilgi ise hayli dikkat çekici. İllegal sol örgütlere sempati duyan ve birçok kez lehlerine açıklamalar yapan Fincacı'nın polisi suçlayan, yasadışı sol illegal örgüt mensuplarını aklayan raporlar hazırlamak için aşırı çaba sarf ettiği belirlendi.