Adalet Bakanı Bozdağ’dan skandal görüntülere tepki: İşte CHP’lilerin hukuk anlayışı

BAKAN BOZDAĞ: İŞTE CHP'NİN HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI

İşte bu yaşananların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bakan Bozdağ, CHP'li isimlerin yargıyı tehdit ettiğini belirterek durumu "Hukuk tanımamazlık" olarak niteledi.

Bozdağ sosyal medya üzerinden şunları paylaştı: CHP'lilerin yaptığı; hukuk tanımamazlıktır, haddini bilmemezliktir yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür yargı görevi yapanları tehdittir yargı görevi yapanlara saygısızlıktır hakarettir. Bu ilkelliği reddediyoruz. İşte CHP'nin hukuk devleti anlayışı

Türkiye,hukuk devletidir. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza emir ve talimat veremez,tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza hakaret edemez. Hiç kimse,hakim ve savcılarımızı tehdit edemez.

"HADDİNİ VE KENDİNİ BİLMEZLİKTİR"

Mahkemeler; adaletin tecelli ettiği, hak ve hakikatin tespit edildiği, herkese hakkının ve hakettiğinin verildiği yerlerdir. Mahkemelerde hukuk tanımazlığa asla izin verilmez. Yargılama düzenini bozanın,düzen kuran usul kurallarının uygulanmasından şikayet hakı yoktur.

Kanun önünde herkes eşittir. Milletvekili veya siyasi bir kişilik olmak,hiç kimseye mahkemeye,hakim ve savcıya saygısızlık, hakaret ve tehdit etme hakkı vermez. Taşıdığı unvanı ya da sıfatı istismar etmek marifet değil,olsa olsa haddini ve kendini bilmemezliktir.