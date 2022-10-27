CHP’den mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar | Video

Yalova Belediyesinin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılanmasına devam edildi. Davayı takip eden CHP üst yönetimi ve Milletvekilleri, Salman’ın tek başına yargılanma talebini red eden mahkeme heyetine bağırarak saygısızlık etti.