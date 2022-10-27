SON DAKİKA: YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama: İncelemeyi yaptık ve savcılığa verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, akademik yıl açılışında Yükseköğretim Kurulunun yeniden şekillendirilmesi üzerine açıklamaları olduğunu hatırlatan Özvar, "YÖK'ün kuruluşunun üzerinden 41 sene geçti. Bu süre içinde Türkiye nereden nereye geldi. Pek çok kurum reforme edildi ve Türkiye'nin ekonomik gelişmesine, temposuna ayak uyduracak şekle sokuldu. İşte bu yeni dönemde Yükseköğretim Kurulunun, Türkiye'nin uluslararası vizyonuna daha büyük katkı verecek şekilde reorganizasyonuna ihtiyaç var." dedi.

"YÖK'E YENİ YETKİLER DEĞİL YENİ BİR YAPILANMA"

YÖK kurulduğunda Türkiye'de 25-26 üniversite olduğunu, şu anda 200 üniversiteyi aştıklarını dile getiren Özvar, 200-300 bin civarında olan öğrenci sayısının 8 milyona yaklaştığını ifade etti.

Yükseköğretimin daha etkin yönetiminin önemine vurgu yapan Özvar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki 20 sene içinde Türkiye'nin en etkili yumuşak gücünden biri, yükseköğretim kurumları olacaktır. Şimdiden buna hazırlanamazsak çok büyük bir güç kaybımız olacak. Burada tartışma YÖK'e yeni yetkiler değil. Mevcut iş yükünü çok daha etkin şekilde yürütebilecek bir yapılanma. Bunu bir silkinme, bir reform hareketi biçiminde vurguluyoruz. Bu tabii siyasilerin karar verebileceği bir iş. Akademik özerklik konusunun içeriği çok iyi doldurulmalı. Ben bundan hocayken şunu anlardım. Benim bir araştırma ajandam var, bu araştırma ajandamı rahatlıkla belirlemem, istediğim konuyu özgürce çalışabilmem lazım. Bu noktada benim üzerime bir baskı geliyorsa, bu bir hocanın özerkliğine yapılacak en büyük müdahale. Hoca olarak istediğim öğrenciye ders verebilmem, istediğim makaleyi yazabilmem lazım, buna kimse müdahale etmemeli. Ama, 'Ben istediğim adamı buraya alayım, kamu da bana hesap sormasın', niye, akademik özerklik. Akademik özerklik, akademik, ilmi, bilimsel araştırmalarda tam otonomi sahibi olmakla mümkün. Benim bir hoca olarak istediğim konuda çalışabilmem, bunu rahatlıkla duyurabilmem, yayınlayabilmem lazım. Bu konuda ne rektörün ne YÖK başkanının sansürde bulunmaması lazım. Bilimsel araştırmaların yayınlanmasında engel konulmasına taraftar değiliz. Tek bir kriterimiz var, hakikaten bilimsel araştırma olması lazım."