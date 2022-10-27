SON DAKİKA: YÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama: "İncelemeyi yaptık ve savcılığa verdik" | Video

Son dakika haberleri: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ön incelemenin yapıldığını ve savcılığa verildiğini belirterek, "Sınavın kendisinden ziyade idari süreçlerle alakalı sıkıntılar var. Bundan sonrası savcılığın işi" dedi.