Başkan Erdoğan tarihi günde açıkladı: Enerjide yeni müjde sinyali

TOGG'UN FABRİKASINDA İLK ARACI YARIN 29 EKİM'DE BANTTAN İNDİRİYORUZ

Sanayi ve teknolojide kurduğumuz 152 organize sanayi bölgesi ve tekno parklarla milletimizin üretim gücünü arttırdık. Yarın yerli otomobilimiz Togg'un fabrikasında ilk aracı yarın 29 Ekim'de banttan indiriyoruz. Ülkemizi salgın ve savaşla sarsılan dünyanın yeni tedarik merkezi haline getirecek altyapıyı kurduk, şimdi de geliştiriyoruz.