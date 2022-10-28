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Giriş Tarihi: 28.10.2022 18:00 Son Güncelleme: 28.10.2022 18:07

Başkan Erdoğan tarihi günde açıkladı: Enerjide yeni müjde sinyali

Başkan Erdoğan tarihi günde açıkladı: Enerjide yeni müjde sinyali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program ile "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıkladı. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini belirten Başkan Erdoğan, “ Yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini sizlerle paylaşacağım” ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan yerli otomobil TOGG’u 29 Ekim’de banttan indireceklerini de açıkladı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program ile, "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

ENERJİDE YENİ KEŞİFLER GELİYOR

Enerjide yeni müjde sinyali veren Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizi salgın ve savaşta sarsılan dünyanın yeni üretim ve tedarik merkezi haline getirecek altyapıyı kurduk, büyütüyoruz.

KEŞİF SİNYALİ: 'YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ'

Enerji toplam kurulu gücümüzü 31 bin 845 megawattan 101 bin 518 megawata yükselttik. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik. İnşallah yakında yeni enerjilerin müjdesini paylaşacağız.

Başkan Erdoğan tarihi günde açıkladı: Enerjide yeni müjde sinyali | Video

Yerli ve yenilenebilir enerjilerde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltıyoruz. Sayın Putin'in açıklamalarını duydunuz, inşallah Rusya'dan doğalgazı TürkAkım olarak Türkiye'den dağıtımını Avrupa'ya yapacağız.

Bunlar işte gerçek manada diplomasi nedir, diplomasinin işletilmesiyle oldu.

TOGG'UN FABRİKASINDA İLK ARACI YARIN 29 EKİM'DE BANTTAN İNDİRİYORUZ

Sanayi ve teknolojide kurduğumuz 152 organize sanayi bölgesi ve tekno parklarla milletimizin üretim gücünü arttırdık. Yarın yerli otomobilimiz Togg'un fabrikasında ilk aracı yarın 29 Ekim'de banttan indiriyoruz. Ülkemizi salgın ve savaşla sarsılan dünyanın yeni tedarik merkezi haline getirecek altyapıyı kurduk, şimdi de geliştiriyoruz.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Kanal İstanbul projesi Türkiye Yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Kanal İstanbul'un çalışmaları yakında başlayacak.

Türkiye Yüzyılı, gücün yüzyılıdır. Yerli ve milli kalkınma stratejileri doğrultusunda attığımız her adım ve kazandığımız her başarı, ülkemizin gücüne güç katmaktadır.

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Başkan Erdoğan tarihi günde açıkladı: Enerjide yeni müjde sinyali
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