Başkan Erdoğan tarihi günde açıkladı: Enerjide yeni müjde sinyali | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program ile "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklıyor. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini belirten Başkan Erdoğan, “ Yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini sizlerle paylaşacağım” ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan yerli otomobil TOGG’u 29 Ekim’de banttan indireceklerini de açıkladı.