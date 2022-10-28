Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33:38
Son Dakika: Başkan Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' programında konuştu | Video 28.10.2022 | 18:30
07:01
Başkan Erdoğan: Bizim hayalimiz ‘Türkiye Yüzyılı’dır | Video 28.10.2022 | 18:19
01:23
Başkan Erdoğan tarihi günde açıkladı: Enerjide yeni müjde sinyali | Video 28.10.2022 | 18:00
03:32
04:03
02:11
04:52
11:12
07:45
14:38
16:22
01:23
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor | Video 28.10.2022 | 14:11
28:18
24:06
01:52
Türkiye Vizyonu'nun temelindeki eser ve hizmetler | Video 28.10.2022 | 13:32
05:30
01:58
04:00
Son Dakika: Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor | Video 28.10.2022 | 10:43
00:19
01:53
Nefesler TOGG için tutuldu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Video 28.10.2022 | 09:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program ile "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklıyor. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini belirten Başkan Erdoğan, “ Yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini sizlerle paylaşacağım” ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan yerli otomobil TOGG’u 29 Ekim’de banttan indireceklerini de açıkladı.