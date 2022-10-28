CHP’den mahkeme heyetine saygısızlık

YalovaBelediyesi'nde gelirlerin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasına dün devam edildi. Avukatları, dosyanın birleştirilmemesini, Salman'ın, DP'li eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal'dan ayrı olarak tek başına yargılanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanan CHP'liler salonu terk etti. CHP'lilere tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu ilkelliği reddediyoruz. İşte CHP'nin hukuk devleti anlayışı. Taşıdığı unvanı ya da sıfatı istismar etmek marifet değil, olsa olsa haddini ve kendini bilmezliktir" ifadesini kullandı.