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Giriş Tarihi: 29.10.2022 22:54 Son Güncelleme: 29.10.2022 23:01

Başkan Erdoğan 'İstişare edeceğiz' demişti! Emine Erdoğan Togg kararını açıkladı

Başkan Erdoğan ’İstişare edeceğiz’ demişti! Emine Erdoğan Togg kararını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te açılışını gerçekleştirdiği Togg fabrikasında banttan inecek ilk seri üretim araç için sipariş vereceğini de söyledi. Başkan Erdoğan, Togg otomobilin rengi için Emine Erdoğan ile istişare edeceklerini belirtti. Emine Erdoğan'dan da konuyla ilgili bir paylaşım geldi ve "Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun." sözleriyle kararlarını duyurdu.

Türkiye'nin otomobili yerli otomobil Togg için bugün tarihi bir gün gerçekleşti. Yerli otomobil Togg'un Gemlik'teki fabrikasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılış töreni yapıldı.

"RENGİNE EMİNE HANIM İLE KARAR VERECEĞİZ"

Başkan Erdoğan burada Togg'un onaylı ilk seri üretim aracını satın alma siparişini firmaya tekrar iletti. "Maşallah her biri ayrı güzel. Togg'un onaylı ilk seri üretim aracını satın almak için siparişimi firmamıza ilettim. Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım ile istişare ettikten sonra karar vereceğiz." açıklamasında da bulundu.

"HER BİRİ AYRI GÜZEL"

Erdoğan ayrıca sosyal medyadan da "Maşallah her biri ayrı güzel. Togg'un onaylı ilk seri üretim aracını satın almak için siparişimi firmamıza ilettim. Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım ile istişare ettikten sonra karar vereceğiz." diye bir paylaşımda bulundu.

"AL BAYRAĞIMIZIN DA TİMSALİ ANADOLU KIRMIZISI"

Emine Erdoğan aracın rengiyle ilgili kararı açıkladı.

Emine Erdoğan sosyal medyadan "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun." sözleriyle sipariş verecekleri ilk onaylı seri üretim araç için renk tercihlerini duyurdu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Togg fiyatı açıklaması! Togg satışları nasıl olacak?

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Başkan Erdoğan 'İstişare edeceğiz' demişti! Emine Erdoğan Togg kararını açıkladı
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