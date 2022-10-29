Başkan Erdoğan ’İstişare edeceğiz’ demişti! Emine Erdoğan Togg kararını açıkladı

Türkiye'nin otomobili yerli otomobil Togg için bugün tarihi bir gün gerçekleşti. Yerli otomobil Togg'un Gemlik'teki fabrikasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılış töreni yapıldı.
"RENGİNE EMİNE HANIM İLE KARAR VERECEĞİZ"
Başkan Erdoğan burada Togg'un onaylı ilk seri üretim aracını satın alma siparişini firmaya tekrar iletti. "Maşallah her biri ayrı güzel. Togg'un onaylı ilk seri üretim aracını satın almak için siparişimi firmamıza ilettim. Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım ile istişare ettikten sonra karar vereceğiz." açıklamasında da bulundu.
"AL BAYRAĞIMIZIN DA TİMSALİ ANADOLU KIRMIZISI"
Emine Erdoğan aracın rengiyle ilgili kararı açıkladı.
Ülkemizin cennet köşesinden renkler, #Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali #Anadolu kırmızısından yana oldu.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2022
Hayırlı olsun.🧿 https://t.co/8k1LeapPeH
Emine Erdoğan sosyal medyadan "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun." sözleriyle sipariş verecekleri ilk onaylı seri üretim araç için renk tercihlerini duyurdu.