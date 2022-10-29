Başkan Erdoğan ’İstişare edeceğiz’ demişti! Emine Erdoğan Togg kararını açıkladı

"HER BİRİ AYRI GÜZEL"

Erdoğan ayrıca sosyal medyadan da "Maşallah her biri ayrı güzel. Togg'un onaylı ilk seri üretim aracını satın almak için siparişimi firmamıza ilettim. Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım ile istişare ettikten sonra karar vereceğiz." diye bir paylaşımda bulundu.