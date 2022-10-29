Son dakika: 60 yıllık hayal gerçek oldu! TOGG banttan iniyor

Son dakika haberleri: Türkiye tarihi bir güne tanıklık ediyor! Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un üretim tesisi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor.
8 yılda 1 milyon aracın üretilmesi hedeflenirken, üretim üssü Bursa Gemlik'te kurulan ve Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik edecek olan TOGG fabrikasında 250 adet otomasyon robotun yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu rakam taşeron firmalarla birlikte 30 bin kişiyi bulacak.
BAŞKAN ERDOĞAN TOGG GEMLİK KAMPÜSÜ'NE GELDİ
Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Erdoğan TOGG Gemlik Kampüsü'ne geldi. Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunacak.
HIZLI ŞARJ YÜKSEK PERFORMANS
Üretilecek olan son teknoloji araçlar 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobiller, modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak. Araçlar güncellemeleri 4G ve 5G bağlantılarıyla uzaktan alacak.
İLK KEZ ABD'DE DÜNYA SAHNESİNE ÇIKTI
TOGG, geleceğe bakışını gösteren konsept akıllı cihazını ilk kez ABD'de dünya sahnesine çıkardı. ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye (Consumer Electronics Show) katılan TOGG, akıllı cihazını buradan dünyaya tanıttı. Murat Günak liderliğinde, Pininfarina stratejik ortaklığıyla tasarlanan cihaz, Turkish Cargo uçagıyla ABD'ye taşınmıştı.
Konsept akıllı cihaz, TOGG DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback. Cihazın stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor.
TOGG LOGOSU DOĞU VE BATININ BİRLİKTELİĞİNİ SİMGELİYOR
Akıllı cihaz üzerinde bulunan aydınlatmalı TOGG logosu Doğu ve Batı'nın birlikteliğini simgeliyor. Cihazdaki on cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar TOGG DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.
KAPILAR KİTAP GİBİ AÇILIYOR
Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip Akıllı cihazda, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor. İçeride C SUV'un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan yaratılmış durumda. İç mekânda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor.
Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi dikkat çekiyor. ABD macerasının ardından Türkiye'ye getirilen cihaz, ilk önce Zorlu AVM'de, ardından da Galataport'ta ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
ZORLU TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
TOGG'un dünyanın önde gelen farklı akredite test merkezlerindeki testleri de sürüyor. Karda, kışta, çamurda, hatta dünyanın öbür ucunda testler devam ediyor. Rüzgâr, konfor, iklim, yol tutuş, dayanıklılık ve çarpışma testleri devam eden TOGG, güney yarı kürede zorlu kış şartlarında Arjantin Tierra del Fuego'da gerçekleştirdiği kış testini de başarıyla tamamladı. Togg'un tüm güvenlik önlemlerini alarak, gerçek yol koşullarında yaptığı kullanıcı deneyimi testleri de devam ediyor.