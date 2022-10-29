Başkan Erdoğan'dan Togg Gemlik Kampüsü açılışında önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Türkiye'nin 'Devrim' ile başlayan hayali sonunda gerçek oldu. 18 Temmuz 2020'de ilk temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Kürsüye kadar banttan inen ilk Togg ile gelen Başkan Erdoğan, vatandaşlara hitap etti. Togg'un şubat ayında vatandaşlardan tarafından sipariş verilebileceğini ifade eden Başkan Erdoğan, fiyatının da şubat ayında netleşeceğini söyledi.