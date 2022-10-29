SON DAKİKA: Türkiye için tarihi gün! TOGG banttan indi: Başkan Erdoğan: Yunan tutuşacak! 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler | Video

Son dakika haberleri: Türkiye'nin 'Devrim' ile başlayan hayali sonunda gerçek oldu. 18 Temmuz 2020'de ilk temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor. 8 yılda 1 milyon aracın üretilmesi hedeflenirken, taşeron firmalarla birlikte yaklaşık 30 kişi istihdam edilecek. Öte yandan TOGG Gemlik Kampüsü'ndeki açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, montaj hattından inen ilk Togg'un direksiyon koltuğuna geçerek sahneye kadar Togg ile geldi. Başkan Erdoğan hatıra fotoğrafı çekiminin ardından açıklamalalarda bulunuyor.