Eski Başbakan Tansu Çiller’den çarpıcı TOGG değerlendirmesi!

Eski Başbakan Tansu Çiller, yerli otomobil TOGG ile igili düşüncelerini sabah.com.tr ile paylaştı. Çiller, TOGG'un Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirtti, Türkiye'nin kendi otomobilini üretecek aşamaya gelmesinin de anlamlı olduğunu vurguladı. Çiller, tüm riskleri göğüsleyerek otomobili üreten girişimciler ve hükümeti de tebrik etti.

"ENGELLEME GİRİŞİMLERİNİ BİREBİR YAŞAMIŞ BİR KİŞİ OLARAK BENİM İÇİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

"TOGG'un üretimini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna eski Başbakan Tansu Çiller şu ifadeler ile yanıt verdi: