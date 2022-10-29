Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Halk Oyunu gösterileri yapılan törende polis ve Askeri Birlikler Tören Geçişi yaptı. Türk Yıldızları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Selamlama Uçuşu gerçekleştirdi.

Vatan Caddesi boyunca törene bayraklarla katılan vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıldönümünü coşkuyla kutladı.