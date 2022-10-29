Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı… Fatih'te bulunan Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü kutlamaları kapsamında Geçiş Töreni yapıldı.
Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Protokol Üyeleri ve Askeri erkan katıldı.
Halk Oyunu gösterileri yapılan törende polis ve Askeri Birlikler Tören Geçişi yaptı. Türk Yıldızları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Selamlama Uçuşu gerçekleştirdi.
Vatan Caddesi boyunca törene bayraklarla katılan vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıldönümünü coşkuyla kutladı.