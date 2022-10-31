Özcan Alper’e ’Şebnem Korur Fincancı’ tepkisi gösteren Oyuncu Burak Haktanır A Haber’de konuştu

Boğaziçi Film Festivali'nde ödül alırken terör örgütü propagandası yapan yönetmen Özcan Alper'e oyuncu Burak Haktanır, tepki göstermişti. İşte bu tepki sonrası Türkiye'nin her yerinden Haktanır'a destek yağdı. Haktanır, konuyla ilgili A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
İşte oyuncu Burak Haktanır'ın açıklamaları...
"TSK BU MİLLETİN GÖZBEBEĞİDİR"
Bu olayın bu kadar çok konuşulma nedeni saldırının yapıldığı kurumun itibarından kaynaklı. TSK bu milletin gözbebeğidir. Toplumun her kesimin değeridir. Yıpratılmaması gereken bu önemli kuruma alçakça iftira ve saldırı olunca, ona karşı yapılan savunma da bu kadar milletin gönlünde anlam kazandı. Ben buna bağlamaktayım.
Herhalde bu çıkışın çok alışık olunmayan bir meslek gurubundan geliyor oluşu zannedersem biraz da ilgi çekti. Bu derece çirkinleşen propagandayı ilk defa denediler. Yani hatırladığım kadarıyla.
"BU KADAR AĞIRINI İLK DEFA GÖRÜYORUZ"
TSK'ya bu anlamda bu kadar ağırını ilk defa görüyoruz. Kameraların ve toplumun gözüne baka baka bir insan bu kadar yalan söyleyebilir mi? Fincancı'nın ne söylediklerini biliyor! Bilmez olur mu?
Şimdi ben 2 gündür çok sayıda programa katıldım. Sonuncusu da bu programdır. Katılmaya arzu etme nedenlerimden biri bu yansıyan görüntülerin öncesi ve sonrası var. Bunları anlatabilme adına ben programlara çıkmayı kabul ediyorum.
Bu görüntünün öncesinde adı geçen Özcan Alper, çok uzun bir konuşma yaptı. Sonra ödülünü aldı. Ben oyunculuk gereği bu festivalleri elimden geldiğince takip etmekteyim.
"NEREDEN FONLANIYORLARSA..."
Festivaller başka bir şeye dönüştü. Çıkan siyasi göndermeler yapabileceği ortama dönüştürmeye çalışıyor. Festivalin, sanatın, medyanın, sinemanın bir karşılığı var insanlarda.
O yüzden orada bir konuşma sokakta yapacağı konuşmadan daha etkilidir. Bu sebeple bu tür ortamları seçiyorlar.
Farklı nedenleri de vardır. Lobiler ve yönlendirmeleri. Nereden fonlanıyorlarsa onların talepleri doğrultusunda konuşmalar.
Çok ses getireceği için bu programları tercih ediyorlar. Milletin gözünün içine baka baka "Sırf barış için dediği için" diyor. Böyle bir şey olmaz. "Ben Şebnem Korur Fincancı'ya ithafen alıyorum" dese bile itiraz ederdim. Ama konuştuğumuz konu başka olurdu. Bu göz göre göre başka sebepten alındı diyor. Dünyanın neresinde kim barış talebinden dolayı bu muameleye maruz kalabilir. Ambalajın arkasına başka bir şeyler sıkıştırıp!