Özcan Alper’e ’Şebnem Korur Fincancı’ tepkisi gösteren Oyuncu Burak Haktanır A Haber’de konuştu

İşte oyuncu Burak Haktanır'ın açıklamaları...

"TSK BU MİLLETİN GÖZBEBEĞİDİR"

Bu olayın bu kadar çok konuşulma nedeni saldırının yapıldığı kurumun itibarından kaynaklı. TSK bu milletin gözbebeğidir. Toplumun her kesimin değeridir. Yıpratılmaması gereken bu önemli kuruma alçakça iftira ve saldırı olunca, ona karşı yapılan savunma da bu kadar milletin gönlünde anlam kazandı. Ben buna bağlamaktayım.

Herhalde bu çıkışın çok alışık olunmayan bir meslek gurubundan geliyor oluşu zannedersem biraz da ilgi çekti. Bu derece çirkinleşen propagandayı ilk defa denediler. Yani hatırladığım kadarıyla.