Özcan Alper'e 'Şebnem Korur Fincancı' tepkisi gösteren Oyuncu Burak Haktanır A Haber'de konuştu | Video

Boğaziçi Film Festivali töreninde yönetmen Özcan Alper ödülünü Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etmiş ve skandal açıklamaları sonrası Özcan Alper'e, oyuncu Burak Haktanır sert bir dille tepki göstermişti. Provokasyona göz yummayarak milli tavır ortaya koyan Haktanır, ödül töreninde yaşananları A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’a anlattı. Haktanır, bu tip konuşmaların belirli fonların talepleri doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek "Bu olayın çok konuşulma nedeni saldırının yapıldığı kurumun itibarından kaynaklı. TSK bu milletin gözbebeğidir. Toplumun her kesiminin değeridir." dedi. Haktanır bu olay yaşandığında aklına "Hazırmış zaten duvar sıkılmış bir yumruğa" sözlerinin geldiğini söyledi.