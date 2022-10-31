İçişleri Bakanı Soylu’dan CHP’ye sert tepki: Emperyalizmin operasyon çocukları

CHP'li Erkek söz konusu görüntülerde şu ifadelerde kullandı:

"Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız"

Bakan Soylu’dan 'sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek’e sert tepki: "Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır"

EMPERYALİZİMİN OPERASYON ÇOCUKLARI

Bakan Soylu, Türkiye sınırında PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Erkek'e tepki gösterdi. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi: