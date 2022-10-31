Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Soylu’dan CHP’ye sert tepki: Emperyalizmin operasyon çocukları
Giriş Tarihi: 31.10.2022 16:40 Son Güncelleme: 31.10.2022 16:57

İçişleri Bakanı Soylu’dan CHP’ye sert tepki: Emperyalizmin operasyon çocukları

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İçişleri Bakanı Soylu’dan CHP’ye sert tepki: Emperyalizmin operasyon çocukları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırında PKK'nın siyasi uzantısı PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Muharrem Erkek'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 'CHP kimlerin elinde?' diye soran Bakan Soylu, 'Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır. Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, 'terör koridoru' savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor. Emperyalizmin operasyon çocukları' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in PKK'nın siyasi uzantısı PYD'ye destek verdiği anların videosunu paylaştı.

CHP'li Erkek söz konusu görüntülerde şu ifadelerde kullandı:
"Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız"

Bakan Soylu’dan 'sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek’e sert tepki: "Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır"

EMPERYALİZİMİN OPERASYON ÇOCUKLARI
Bakan Soylu, Türkiye sınırında PYD'nin olmasından rahatsız olmayacaklarını söyleyen CHP'li Erkek'e tepki gösterdi. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır. CHP kimlerin elinde? Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek,
PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor. Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat
Emperyalizmin operasyon çocukları..."

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İçişleri Bakanı Soylu’dan CHP’ye sert tepki: Emperyalizmin operasyon çocukları
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