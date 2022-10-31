Bakan Soylu’dan 'sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek’e sert tepki: "Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in skandal açıklamalarına sert tepki geldi. Bakan Soylu, 'Terör koridoru savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor. Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat Emperyalizmin operasyon çocukları...' ifadelerini kullandı.