Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: EGM ve Jandarma'dan suç duyurusu!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 23:54 Son Güncelleme: 1.11.2022 00:47

SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: EGM ve Jandarma'dan suç duyurusu!

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun iftiralarına sert tepki: EGM ve Jandarma’dan suç duyurusu!

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı iftirasını attı. EGM ve Jandarma harekete geçerek Kılıçaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yalanlarını yanına bırakmayacağız!" dedi.

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu video paylaşımında akılalmaz iftiralarda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ | EGM ve Jandarma Teşkilatı'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu | Video

EGM VE JANDARMADAN KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun video paylaşımı sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarıyla ilgili harekete geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır." açıklamasında bulundu.EGM, "Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Jandarma Teşkilatı da, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." dedi.

BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ: YALANLARINI YANINA BIRAKMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: EGM ve Jandarma'dan suç duyurusu!
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