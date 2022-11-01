SON DAKİKA HABERİ | EGM ve Jandarma Teşkilatı'ndan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu | Video

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası bir duyuruda bulundu. EGM ve Jandarma, Kılıçdaroğlu'nun 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak' iftiralarına karşı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.