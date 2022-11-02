Öte yandan CHP Genel Balkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyarette bulunduğu İngiltere'den partisinin fonladığı KRT kanalına canlı olarak bağlandı. Bu bağlantı sırasında ilginç bir sahne yaşandı.

Kılıçdaroğlu CHP'nin fonladığı kanalda ‘ABD’deki kayıp 8 saat’ sorusundan kaçtı! | Video

SORUYU DUYUNCA BOZULDU YAYINDAN AYRILDI

Sunucu Savaş Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'nun merak edilen ve gizemini koruyan ABD'deki sır 8 saatini de hatırlatarak "Bu kez başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" diye sordu. Kılıçdaroğlu bu sorunun ardından kısa bir sessizlik yaşadı. Bozulduğu yüz hatlarından belli olan Kılıçdaroğlu, ardından 'Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim' sözleriyle yayından ayrıldı.