Kılıçdaroğlu CHP'nin fonladığı kanalda ‘ABD’deki kayıp 8 saat’ sorusundan kaçtı! | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri gezisi sırasındaki 'gizemli' kayıp 8 saat ile ilgili ilginç bir olay yaşandı. Kılıçdaroğlu CHP'nin fonladığı bilinen KRT'ye İngiltere'den bağlandı. Sunucunun kendisine "İngiltere'de de ABD'deki kayıp 8 saat gibi bir durum yaşanır mı?" sorusu gelince yayından ayrıldı.