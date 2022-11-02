SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çiftçiye müjdeyi verdi! Ödemeler öne çekildi

Bunları her zeminde anlatacaksınız. Buzağı başına veilen temel desteği 500 liraya yükselttik. Tarımsal destek bütçemizi 1,8 milyar liradan 34 milyar liraya çıkardık. Dijital dönüşüm hamlelerimize de devam ediyoruz. Üreticilerimiz desteklemeler için başvurularını elektronik devlet üzerinden yapabiliyor. 400 binin üzerinden çiftçimiz çiftçi kayıt belgesini oluşturdu.