SON DAKİKA | Başkan Erdoğan çiftçiye müjdeyi verdi! Ödemeler öne çekildi

Son dakika haberi... AK Parti Grup Toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında çifçilere de müjdeler veren Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
ÇİFTÇİYE DESTEKELEM MÜJDESİ
Çiftçilerimzie yaptığımız destekleme sistemini değiştirdik. Ödemeleri öne çekiyoruz. Hububat üreten çiftçilerimize destekleri bu yıl içinde ödemeye başlayacağız. Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle, çiftçilerimiz zorlanmadan üretim yapabilecekler.
Bunları her zeminde anlatacaksınız. Buzağı başına veilen temel desteği 500 liraya yükselttik. Tarımsal destek bütçemizi 1,8 milyar liradan 34 milyar liraya çıkardık. Dijital dönüşüm hamlelerimize de devam ediyoruz. Üreticilerimiz desteklemeler için başvurularını elektronik devlet üzerinden yapabiliyor. 400 binin üzerinden çiftçimiz çiftçi kayıt belgesini oluşturdu.