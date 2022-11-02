Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizlerin şahsında AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımıza buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın göreinden affıyla boşalan yere genel başkan yardımcımız Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca yaptığı katkılar için şahsım, arkadaşlarım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışömayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına da Balıkesir mİlletvekilimzi Belgin Uygur'u görevlendirdim.