Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğine ilişkin "Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Seni de görelim. Sizin geçmişteki ağababalarınız meclisteki başörtülü kızlarımızı atmanın derdindeydi." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmaya çalışıyor. Türkiye'nin kader seçimleri olacak 2023 seçimleri öncesi CHP'ye yeni görevler ve talimatlar verildiği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Bakan Akar'a gelen telefonu grup toplantısında açıklayan Başkan Erdoğan, saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.