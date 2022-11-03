İBB’ye yargıdan bir darbe daha: Haksız bir şekilde işten çıkardıkları işçi için işe iade kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da göreve başlamasının ardından belediyede çalışan binlerce işçinin görevlerine son verilmişti. İşçilerin iddiasına göre İBB yönetimi ikna odalarında işçilere mobbing uygulayarak işten çıkarılmaya zorlanıyordu. Başka bölümde çalışmaya gönderilmek istenen işçiler direniş göstermeleri durumunda ise İBB tarafından iş akitleri fesh edilmişti. Buna karşı olarak çalışanlar İBB'ye dava açmış, işlerine iade edilmelerini talep etmişti. İBB'ye yargıdan bir kötü haber daha geldi.

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSUNU OTOPARKÇI YAPTILAR

2012 yılından beri Bilgi İşlem Sorumlusu görev yaptığı İBB'ye bağlı İSPARK'ta 25 Ağustos 2020'de haksız bir şekilde gönderildiği iddia edilen İsmail Hakkı Altun soluğu adliyede aldı. Altun, haklı ve geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarıldığını belirterek, iade edilmesini, işe başlatılmaması halinde ise 12 aylık işe başlatmama tazminatı ve 4 aylık boşta geçen süre ücreti ve sosyal haklarının ödenmesi talebiyle İstanbul Anadolu 22. İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, Altun'un Bilgi İşlem Sorumlusuyken görevinin 'Otopark görevlisi' olarak değiştirildiğini bu duruma şerh düştüğü ve görevi kabul etmemesi üzerine belediyenin sözleşmeyi fesh ettiği vurgulandı.

İLK DERECE MAHKEMESİ İŞE İADE DEDİ

Mahkeme verdiği kararda İBB'nin haklı ya da geçerli neden olmaksızın Altun'un iş akdinin sona erdirilmesi nedeniyle işe iade edilmesine, işe başlatılmaması halinde ise kıdemine göre tazminat miktarının 5 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine karar verildi.

İSTİNAF DA ONADI

İBB avukatları kararı, davanın reddi gerektiği iddiasıyla istinafa taşıdı. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi ise kararın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek istinaf isteminin tümüyle reddedilmesi gerektiğine karar verdi.

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