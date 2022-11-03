MKE’ye tasarım ödülü

Yıllardır yaptığı çalışmalarla savunma sanayine önemli katkılarda bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. bir ödüle daha layık görüldü. Silah ve mühimmat alanında sağladığı makine ve teçhizatlarıyla adeta göz dolduran MKE AŞ, raflarını süsleyecek bir ödülün daha sahibi oldu. MKE A.Ş. Ürdün'de düzenlenen Özel Operasyon Güçleri Konferansı ve Fuarı "SOFEX-2022"de "En İyi Stant Tasarımı" ödülüne layık görüldü.

ÜRDÜN KRALI STANDI ZİYARET ETTİ

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen SOFEX 2022 Fuarı'na katıldı. 98 ülkeden 300'ün üzerinde şirketin yer aldığı fuarda dünyanın dört bir yanından askeri yetkililer katılım sağladı. Dört gün süren fuar çerçevesinde terörle mücadele gibi güvenlik sorunları ele alındı. MKE, fuarda ön plana çıkan firmalar arasında yer alırken Ürdün Kralı 2. Abdullah, kurumun standını bizzat ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Fuar sonucunda katılımcı firmalara çeşitli dallarda ödüller de takdim edildi. MKE, SOFEX-2022 Fuarı'nın "En İyi Stant Tasarımı" ödülüne layık görüldü.