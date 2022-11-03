Yangın mağduru 187 aile evlerine kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'da geçen yıl 28 Temmuz'da çıkan orman yangını sonucu ağır hasar gören konutların yerine Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşa edilen 880 konuttan 187'sinin hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerine bağlı 45 köyde yangında ağır hasar gören konut, işyeri, depo, samanlık ve ahırlarda hasar tespitinin ardından çalışmalara başlandı. İhaleleri tamamlanarak TOKİ eliyle inşa edilen 880 konuttan 187'si hak sahiplerine teslim edildi. Tamamlanmak üzere olan 150 konut ise yakın zamanda teslim edilecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından bölge halkının konuşmaları ve yapımı tamamlanan konutların yer aldığı videoyu "Söz verdik, sözümüzü tuttuk" açıklaması ile paylaştı. Videoda, yangında evini kaybeden Manavgat Kalemler Köyü sakinlerinden Urkiye Özen, "O gün kara bir gündü. Zaten 1-2 gün sonra aklımız başımıza geldi. Evimizi, yerimizi kaybettik. 40 yıllık birikimim yarım saatte bitti, 40 dakikada. Bir sene içerisinde evimize girdik. Sözlerini tuttular. Bir evin, 1 senede yapılması kolay mı? Evlerimiz çok güzel. Cumhurbaşkanı'mız bize söz verdi; '1 yıl içerisinde sizin evinizi teslim edeceğim' dedi, sözünü yerine getirdi" diye konuştu.Kalemler Köyü sakinlerinden Mithat Akça ise "Cumhurbaşkanı'mız geldi bizim köyümüze, yangından 3 gün sonra. Cumhurbaşkanı'mızla bir araya geldik, toplandık. Cumhurbaşkanı benim omzuma elini koydu, 'Benim traktörüm gitti, ekmek teknem gitti' dedim. 3 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mız beni kendisi aradı, 'Senin traktörünü yollayacağım, söz' dedi. 1 hafta 10 gün sonra traktörler bize geldi, teslim aldık" dedi. Kepezbeleni Köyü'nden Murat Arslan da "Ne isteriz devletten biz? Oturacak bir yer. Şu evi hiç kimse bu köyde, bir senenin altında yaptıramazdı, mümkün değildi" dedi. DHA