‘Başörtüsüne sadece CHP karşı’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber'de konuk olduğu programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Bakan Bekir Bozdağ şunları söyledi:
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ
Siyasi partilerimizle görüşmelerimiz oldu. Anayasa değişikliği konusunda yaptığımız hazırlıklar hakkında grupları bilgilendirdik. CHP Anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını söyledi. CHP'nin tutumundan bağımsız olarak söylüyorum, diğer partilerle olumlu bir iklim oluşma ihtimalini yüksek gördüm... (Başörtüsü teklifi)
Düzenleme tüm kadınları kapsayacak. Bu konu Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkacaktır. Kadınlar, başı açık olsun, başı örtülü olsun, bunların arasında hiçbir ayrım yapılamayacaktır.
"EVLİLİK BİRLİĞİNİ ANAYASA'YA KOYUYORUZ"
Evlilik birliğinin, kadın ile erkek arasında kurulacağını çok net bir şekilde, tartışmadan uzak Anayasamıza koyuyoruz. Anayasa değişikliğinin referanduma gidebilmesi için en az 360 çoğunluğa ihtiyaç var. Biz mümkün olan en büyük uzlaşma ile bunu yapmak istiyoruz.
KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU İDDİASI
Sayın Kılıçdaroğlu devlete, hükümete ve kolluk kuvvetlerine iftira atmaktadır. Elinde belge varsa çık ortaya koy. Ana muhalefetin başındaki genel başkana bunlar yakışmaz. Türkiye'ye uluslararası alanda da mahkûm edecek bir beyandır.